Максим Тихонов
Место рождения
Дата рождения19.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1879
Отец: Тихон Петров
Мать: Ирина Семёнова
Бракосочетание
05.09.1897
Жена: Агафия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1899
Сын: Яков Максимов
Мать ребёнка: Агафия Стефанова
Рождение ребёнка
До 1909
Сын: Георгий Максимов
Мать ребёнка: Агафия Стефанова
Смерть
Неизвестно