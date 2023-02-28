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Максим Тихонов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1879

Отец: Тихон Петров

Мать: Ирина Семёнова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.09.1897

Жена: Агафия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.03.1899

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: Агафия Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1909

Сын: Георгий Максимов

Мать ребёнка: Агафия Стефанова

Смерть
Неизвестно
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