Ирина Семёнова
Место рожденияд.Гладыши Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смерти19.01.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гладыши Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864
Муж: Тихон Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1879
Сын: Максим Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Петров
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Дария Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Петров
Смерть
19.01.1881
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище