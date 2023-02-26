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Ирина Семёнова

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Место рождения

д.Гладыши Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

19.01.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гладыши Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.06.1864

Муж: Тихон Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.01.1879

Сын: Максим Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Дария Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Петров

Смерть
19.01.1881
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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