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Семён Акимов

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.04.1842

Пол

Мужской

Отец

До 1807 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Жена

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Аким Фёдоров

Мать: Устиния Дмитриева

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1839

Жена: Параскева Федотова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
15.04.1842
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
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