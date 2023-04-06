Иван Евсигнеев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Евсигней Афанасьев
Мать: Анна Илларионова
Бракосочетание
05.11.1861
Жена: Татьяна Григорьева
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1864
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
07.06.1872
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
17.10.1876
Жена: Матрона Павлова
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1877
Сын: Денисий Иванов
Мать ребёнка: Матрона Павлова
Смерть
Неизвестно