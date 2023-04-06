Иван Евсигнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Евсигнеев

Иван Евсигнеев

avatar

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Евсигней Афанасьев

Мать: Анна Илларионова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: Татьяна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1864

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1872

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Татьяна Григорьева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1876

Жена: Матрона Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1877

Сын: Денисий Иванов

Мать ребёнка: Матрона Павлова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close