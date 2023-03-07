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Денисий Иванов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1877

Отец: Иван Евсигнеев

Мать: Матрона Павлова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1897

Дочь: Варвара Денисова

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1900

Дочь: Дария Денисова

Мать ребёнка: Параскева Петрова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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