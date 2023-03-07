Денисий Иванов
Место рождения
Дата рождения30.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1877
Отец: Иван Евсигнеев
Мать: Матрона Павлова
Бракосочетание
26.01.1896
Жена: Параскева Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1897
Дочь: Варвара Денисова
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Рождение ребёнка
08.03.1900
Дочь: Дария Денисова
Мать ребёнка: Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно