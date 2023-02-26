Параскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1896
Муж: Денисий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1897
Дочь: Варвара Денисова
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Рождение ребёнка
08.03.1900
Дочь: Дария Денисова
Отец ребёнка: Денисий Иванов
Смерть
Неизвестно