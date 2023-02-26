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Параскева Петрова

Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: ?

Мать: ?

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Денисий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1897

Дочь: Варвара Денисова

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1900

Дочь: Дария Денисова

Отец ребёнка: Денисий Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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