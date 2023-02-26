Матрона Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Иван Евсигнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.09.1877
Сын: Денисий Иванов
Отец ребёнка: Иван Евсигнеев
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно