Татьяна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Григорьева

Татьяна Григорьева

avatar

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

29.01.1875

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Иван Евсигнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1864

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Евсигнеев

д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Евсигнеев

Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Ирина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1872

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Евсигнеев

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
29.01.1875
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close