Татьяна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти29.01.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Феодосия Павлова
Бракосочетание
05.11.1861
Муж: Иван Евсигнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1864
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Евсигнеев
д.Козлы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Евсигнеев
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Ирина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Евсигнеев
Рождение ребёнка
07.06.1872
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Евсигнеев
Смерть
29.01.1875
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.