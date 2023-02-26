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Григорий Григорьев

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1850

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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