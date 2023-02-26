Григорий Григорьев
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
09.12.1850
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Смерть
Неизвестно