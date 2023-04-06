Анастасия Григорьева
Место рождения
Дата рождения09.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1850
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Феодосия Павлова
Бракосочетание
27.01.1871
Муж: Стефан Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1871
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Василий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Евдокимов
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Евдокимов
Смерть
Неизвестно