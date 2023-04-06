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Анастасия Григорьева

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Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1850

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Стефан Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1871
Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Василий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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