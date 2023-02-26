Феодосия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
09.12.1850
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Григорьев
Смерть
Неизвестно