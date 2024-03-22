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Наталия Григорьева

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Феодосия Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Николай Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Николай Павлов

Рождение ребёнка
20.06.1872

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1874

Сын: Косьма Николаев

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1878

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1880

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1882

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Роман Николаев

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1887

Сын: Фёдор Николаев

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Николай Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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