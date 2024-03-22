Наталия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Феодосия Павлова
Бракосочетание
18.10.1864
Муж: Николай Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
20.06.1872
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
29.07.1874
Сын: Косьма Николаев
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
16.01.1876
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
01.01.1878
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
07.06.1880
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
12.08.1882
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
28.09.1884
Сын: Роман Николаев
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
05.07.1887
Сын: Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Николай Павлов
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Николай Павлов
Смерть
Неизвестно