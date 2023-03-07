Стефан Евдокимов
Место рождения
Дата рождения24.12.1849
Дата смерти16.07.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1849
Отец: Евдоким Малахиев
Мать: Анна Фёдорова
Бракосочетание
27.01.1871
Жена: Анастасия Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Василий Стефанов
Мать ребёнка: Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Анастасия Григорьева
Смерть
16.07.1876
Причина смерти: от натуральной