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Стефан Евдокимов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1849

Дата смерти

16.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1849

Отец: Евдоким Малахиев

Мать: Анна Фёдорова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Анастасия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Василий Стефанов

Мать ребёнка: Анастасия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Анастасия Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.07.1876
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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