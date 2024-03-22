Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фёдорова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

11.02.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: ?

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Евдоким Малахиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1849

Сын: Стефан Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Малахиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1853

Дочь: Матрона Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Малахиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1856

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Малахиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Фёдор Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Малахиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Наталия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Малахиев

Смерть
11.02.1886
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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