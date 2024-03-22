Анна Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти11.02.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1848
Муж: Евдоким Малахиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1849
Сын: Стефан Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Малахиев
Рождение ребёнка
31.10.1853
Дочь: Матрона Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Малахиев
Рождение ребёнка
27.07.1856
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Малахиев
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Фёдор Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Малахиев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Наталия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Малахиев
Смерть
11.02.1886