(Лёщенок (Мищенко)) Евдокия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лёщенок (Мищенко)) Евдокия Маркова

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Место рождения

д.Петрова Старина

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов

Мать: Агафия Павлова

д.Петрова Старина
Бракосочетание
16.08.1837

Муж: Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840

Сын: Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Бракосочетание
31.05.1843

Муж: Устин Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1844

Дочь: Мария Устинова

Отец ребёнка: Устин Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1848

Сын: Фёдор Устинов

Отец ребёнка: Устин Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1849

Сын: Стефан Устинов

Отец ребёнка: Устин Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1856

Сын: Михаил Устинов

Отец ребёнка: Устин Иванов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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