(Лёщенок (Мищенко)) Евдокия Маркова
Место рожденияд.Петрова Старина
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1818
Отец: Лёщенок (мищенко) Марк Михайлов
Мать: Агафия Павлова
д.Петрова Старина
Бракосочетание
16.08.1837
Муж: Михаил Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никита Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
31.05.1843
Муж: Устин Иванов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1844
Дочь: Мария Устинова
Отец ребёнка: Устин Иванов
Рождение ребёнка
19.04.1848
Сын: Фёдор Устинов
Отец ребёнка: Устин Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1849
Сын: Стефан Устинов
Отец ребёнка: Устин Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1856
Сын: Михаил Устинов
Отец ребёнка: Устин Иванов
Смерть
Неизвестно