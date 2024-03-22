Климент Егоров
Место рождения
Дата рождения22.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1852
Отец: Егор (Леонов)
Мать: Анна Маркова
Бракосочетание
05.11.1872
Жена: Акилина Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Илья Климентов
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гликерия Климова
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
23.02.1881
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
23.02.1881
Дочь: Евдокия Климентова
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
06.01.1883
Сын: Павел Климентов
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иоанн Климентов
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Параскева Климова
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Фёдор Климентов
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
28.01.1893
Дочь: Анна Климова
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Агафия Климова
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Максим Климов
Мать ребёнка: Акилина Трофимова
Смерть
Неизвестно