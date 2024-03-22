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Климент Егоров

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1852

Отец: Егор (Леонов)

Мать: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1872

Жена: Акилина Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Илья Климентов

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гликерия Климова

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1881

Дочь: Евдокия Климентова

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1883

Сын: Павел Климентов

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Иоанн Климентов

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Параскева Климова

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Фёдор Климентов

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1893

Дочь: Анна Климова

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Агафия Климова

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Максим Климов

Мать ребёнка: Акилина Трофимова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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