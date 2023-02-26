Акилина Трофимова
Место рожденияд.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1872
Муж: Климент Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1876
Сын: Илья Климентов
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гликерия Климова
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
23.02.1881
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
23.02.1881
Дочь: Евдокия Климентова
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
06.01.1883
Сын: Павел Климентов
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
1884
Сын: Иоанн Климентов
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
26.10.1885
Дочь: Параскева Климова
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
09.06.1890
Сын: Фёдор Климентов
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
28.01.1893
Дочь: Анна Климова
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Агафия Климова
Отец ребёнка: Климент Егоров
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Максим Климов
Отец ребёнка: Климент Егоров
Смерть
Неизвестно