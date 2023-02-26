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Акилина Трофимова

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Место рождения

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: ?

Мать: ?

д.Дуброва Старина - Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.11.1872

Муж: Климент Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Илья Климентов

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гликерия Климова

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1881

Дочь: Евдокия Климентова

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1883

Сын: Павел Климентов

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Иоанн Климентов

Отец ребёнка: Климент Егоров

Рождение ребёнка
26.10.1885

Дочь: Параскева Климова

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1890

Сын: Фёдор Климентов

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1893

Дочь: Анна Климова

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Агафия Климова

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Максим Климов

Отец ребёнка: Климент Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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