Нестор Егоров
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Егор (Леонов)
Мать: Анна Маркова
Бракосочетание
05.02.1884
Жена: Устина Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1885
Сын: Семён Нестеров
Мать ребёнка: Устина Гаврилова
Рождение ребёнка
07.06.1891
Дочь: Акилина Нестерова
Мать ребёнка: Устина Гаврилова
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: Дария Нестерова
Мать ребёнка: Устина Гаврилова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тимофей Нестеров
Мать ребёнка: Устина Гаврилова
Смерть
Неизвестно