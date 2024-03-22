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Нестор Егоров

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Егор (Леонов)

Мать: Анна Маркова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Устина Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1885

Сын: Семён Нестеров

Мать ребёнка: Устина Гаврилова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1891

Дочь: Акилина Нестерова

Мать ребёнка: Устина Гаврилова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1891
рядовой
Рождение ребёнка
04.03.1894

Дочь: Дария Нестерова

Мать ребёнка: Устина Гаврилова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Тимофей Нестеров

Мать ребёнка: Устина Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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