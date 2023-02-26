Устина Гаврилова
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Гавриил Еремеев
Мать: Марфа Сазонова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1884
Муж: Нестор Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1885
Сын: Семён Нестеров
Отец ребёнка: Нестор Егоров
Рождение ребёнка
07.06.1891
Дочь: Акилина Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Егоров
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: Дария Нестерова
Отец ребёнка: Нестор Егоров
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тимофей Нестеров
Отец ребёнка: Нестор Егоров
Смерть
Неизвестно