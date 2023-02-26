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Устина Гаврилова

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Гавриил Еремеев

Мать: Марфа Сазонова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Нестор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1885

Сын: Семён Нестеров

Отец ребёнка: Нестор Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1891

Дочь: Акилина Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1894

Дочь: Дария Нестерова

Отец ребёнка: Нестор Егоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Тимофей Нестеров

Отец ребёнка: Нестор Егоров

Смерть
Неизвестно
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