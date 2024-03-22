Марфа Сазонова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.1857
Муж: Гавриил Еремеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1859
Дочь: Васса Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1861
Сын: Константин Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Устина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Еремеев
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Борис Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Еремеев
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Еремеев
Смерть
Неизвестно