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Марфа Сазонова

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Сазон

Мать: не указана

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1857

Муж: Гавриил Еремеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1859

Дочь: Васса Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1861

Сын: Константин Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Устина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Еремеев

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Борис Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Еремеев

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Еремеев

Смерть
Неизвестно
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