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Гавриил Еремеев

Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Байшев Ермолай (Еремей) Андреев

Мать: Байшева Ирина Никитина

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1857

Жена: Марфа Сазонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1859

Дочь: Васса Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Сазонова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1861

Сын: Константин Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Сазонова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Устина Гаврилова

Мать ребёнка: Марфа Сазонова

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1872

Сын: Борис Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Сазонова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Марфа Сазонова

Смерть
Неизвестно
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