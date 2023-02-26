Гавриил Еремеев
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1857
Жена: Марфа Сазонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1859
Дочь: Васса Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Сазонова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1861
Сын: Константин Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Сазонова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Устина Гаврилова
Мать ребёнка: Марфа Сазонова
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1872
Сын: Борис Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Сазонова
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880
Сын: Иоанн Гаврилов
Мать ребёнка: Марфа Сазонова
Смерть
Неизвестно