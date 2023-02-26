Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Стефан Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

Рождение ребёнка
21.10.1822

Сын: Илларион Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1824

Дочь: Харитина (Лаврентиева по крёстному)

Отец ребёнка: Анисим Семёнов

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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