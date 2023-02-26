Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Стефан Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
Рождение ребёнка
21.10.1822
Сын: Илларион Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
Рождение ребёнка
03.10.1824
Дочь: Харитина (Лаврентиева по крёстному)
Отец ребёнка: Анисим Семёнов
Смерть
Неизвестно