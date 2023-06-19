Илларион Анисимов
Место рождения
Дата рождения21.10.1822
Дата смерти07.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1822
Отец: Анисим Семёнов
Мать: Мария Иванова
Бракосочетание
24.01.1843
Жена: Ксения Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1845
Дочь: Агафия Илларионова
Мать ребёнка: Ксения Емельянова
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1849
Дочь: Ксения Илларионова
Мать ребёнка: Ксения Емельянова
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой
Смерть
07.12.1887