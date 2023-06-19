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Илларион Анисимов

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.10.1822

Дата смерти

07.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1822

Отец: Анисим Семёнов

Мать: Мария Иванова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1843

Жена: Ксения Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1845

Дочь: Агафия Илларионова

Мать ребёнка: Ксения Емельянова

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1849

Дочь: Ксения Илларионова

Мать ребёнка: Ксения Емельянова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой
Смерть
07.12.1887
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область