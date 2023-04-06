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Сергей ст

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1850

Отец: Иван 2-й

Мать: Харитина (Лаврентиева по крёстному)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.07.1871

Жена: София Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1872

Дочь: Федора Сергеева

Мать ребёнка: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1874

Дочь: Матрона Сергеева

Мать ребёнка: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1876

Дочь: Александра Сергеева

Мать ребёнка: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1881

Сын: Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1883

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: София Павлова

Рождение ребёнка
23.07.1885

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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