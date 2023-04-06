Сергей ст
Место рождения
Дата рождения24.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1850
Отец: Иван 2-й
Бракосочетание
18.07.1871
Жена: София Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1872
Дочь: Федора Сергеева
Мать ребёнка: София Павлова
Рождение ребёнка
07.11.1874
Дочь: Матрона Сергеева
Мать ребёнка: София Павлова
Рождение ребёнка
20.04.1876
Дочь: Александра Сергеева
Мать ребёнка: София Павлова
Рождение ребёнка
10.02.1881
Сын: Фёдор Сергеев
Мать ребёнка: София Павлова
Рождение ребёнка
21.02.1883
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: София Павлова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: София Павлова
Рождение ребёнка
23.07.1885
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: София Павлова
Смерть
Неизвестно