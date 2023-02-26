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София Павлова

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Место рождения

д.Шишы Могилевской губ. Оршанского уезда Микулинской вол.

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: ?

Мать: ?

д.Шишы Могилевской губ. Оршанского уезда Микулинской вол.
Бракосочетание
18.07.1871

Муж: Сергей ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1872

Дочь: Федора Сергеева

Отец ребёнка: Сергей ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1874

Дочь: Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Сергей ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1876

Дочь: Александра Сергеева

Отец ребёнка: Сергей ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1881

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1883

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Сергей ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей ст

Рождение ребёнка
23.07.1885

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей ст

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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