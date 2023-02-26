София Павлова
Место рожденияд.Шишы Могилевской губ. Оршанского уезда Микулинской вол.
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.07.1871
Муж: Сергей ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1872
Дочь: Федора Сергеева
Отец ребёнка: Сергей ст
Рождение ребёнка
07.11.1874
Дочь: Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Сергей ст
Рождение ребёнка
20.04.1876
Дочь: Александра Сергеева
Отец ребёнка: Сергей ст
Рождение ребёнка
10.02.1881
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей ст
Рождение ребёнка
21.02.1883
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Сергей ст
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей ст
Рождение ребёнка
23.07.1885
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей ст
Смерть
Неизвестно