Александра Сергеева
Место рождения
Дата рождения20.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876
Отец: Сергей ст
Мать: София Павлова
Бракосочетание
27.08.1898
Муж: Никифор Семёногв
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899
Сын: Фёдор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Семёногв
Рождение ребёнка
06.12.1899
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Семёногв
Смерть
Неизвестно