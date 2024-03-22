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Александра Сергеева

Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876

Отец: Сергей ст

Мать: София Павлова

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.08.1898

Муж: Никифор Семёногв

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899

Сын: Фёдор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Семёногв

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1899

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Семёногв

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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