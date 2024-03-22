Никифор Семёногв
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Семён (Иванов)
Мать: Матрона Семёнова
Бракосочетание
27.08.1898
Жена: Александра Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899
Сын: Фёдор Никифоров
Мать ребёнка: Александра Сергеева
Рождение ребёнка
06.12.1899
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Александра Сергеева
Смерть
Неизвестно