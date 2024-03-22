Никифор Семёногв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Семёногв

Никифор Семёногв

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Семён (Иванов)

Мать: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.08.1898

Жена: Александра Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1899

Сын: Фёдор Никифоров

Мать ребёнка: Александра Сергеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1899

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Александра Сергеева

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close