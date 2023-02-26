Семён (Иванов)
Место рожденияд.Ясновщина отчены г.г.малолетних Залесских Оршанского уезда Могилевской губ.
Дата рождения1823
Дата смерти13.12.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ясновщина отчены г.г.малолетних Залесских Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
10.07.1849
Жена: Матрона Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
23.02.1852
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
20.08.1855
Сын: Луппа Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
02.12.1859
Дочь: Варвара Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
08.08.1864
Сын: Матвей Семёнов
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Никифор Семёногв
Мать ребёнка: Матрона Семёнова
Смерть
13.12.1886