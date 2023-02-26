Семён (Иванов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён (Иванов)

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Место рождения

д.Ясновщина отчены г.г.малолетних Залесских Оршанского уезда Могилевской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

13.12.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ясновщина отчены г.г.малолетних Залесских Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
10.07.1849

Жена: Матрона Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Рождение ребёнка
23.02.1852

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Луппа Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Рождение ребёнка
02.12.1859

Дочь: Варвара Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1864

Сын: Матвей Семёнов

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Никифор Семёногв

Мать ребёнка: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.12.1886
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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