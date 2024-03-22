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Луппа Семёнов

Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.08.1855

Дата смерти

04.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1855

Отец: Семён (Иванов)

Мать: Матрона Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1880

Жена: Агрипина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Николай Луппов

Мать ребёнка: Агрипина Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Павел Луппов

Мать ребёнка: Агрипина Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1887

Дочь: Дария Луппова

Мать ребёнка: Агрипина Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Андрей Луппов

Мать ребёнка: Агрипина Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Марфа Луппова

Мать ребёнка: Агрипина Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Луппова

Мать ребёнка: Агрипина Семёнова

Смерть
04.03.1904
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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