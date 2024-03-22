Агрипина Семёнова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Семён Иосифов
Мать: Матрона Семёнова
Бракосочетание
17.02.1880
Муж: Луппа Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1881
Сын: Николай Луппов
Отец ребёнка: Луппа Семёнов
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Павел Луппов
Отец ребёнка: Луппа Семёнов
Рождение ребёнка
05.03.1887
Дочь: Дария Луппова
Отец ребёнка: Луппа Семёнов
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Андрей Луппов
Отец ребёнка: Луппа Семёнов
Рождение ребёнка
29.06.1891
Дочь: Марфа Луппова
Отец ребёнка: Луппа Семёнов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Луппова
Отец ребёнка: Луппа Семёнов
Смерть
Неизвестно