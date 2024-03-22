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Агрипина Семёнова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Семён Иосифов

Мать: Матрона Семёнова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.02.1880

Муж: Луппа Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Николай Луппов

Отец ребёнка: Луппа Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Павел Луппов

Отец ребёнка: Луппа Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1887

Дочь: Дария Луппова

Отец ребёнка: Луппа Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Андрей Луппов

Отец ребёнка: Луппа Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Марфа Луппова

Отец ребёнка: Луппа Семёнов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Луппова

Отец ребёнка: Луппа Семёнов

Смерть
Неизвестно
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