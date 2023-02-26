Матрона Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

23.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Семён Кононов

Мать: Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
26.03.1859

Дочь: Мария (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Березовский Фёдор Павлов

Отец ребёнка: не указан

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1864

Сын: Стефан Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Николай Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Максим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Рождение ребёнка
23.05.1874

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.09.1875

Сын: Савва Семёнов

Отец ребёнка: Семён Иосифов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.05.1904
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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