Матрона Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти23.05.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Семён Кононов
Мать: Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
26.03.1859
Дочь: Мария (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
06.02.1861
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.12.1864
Сын: Стефан Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Николай Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Максим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
23.05.1874
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Рождение ребёнка
29.09.1875
Сын: Савва Семёнов
Отец ребёнка: Семён Иосифов
Смерть
23.05.1904