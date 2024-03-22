Евгения (Мария) Сазонова
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Сазонт Григорьев
Бракосочетание
08.11.1836
Муж: Семён Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.11.1838
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Еремей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
21.12.1843
Дочь: Евгения Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
16.02.1845
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
13.03.1848
Сын: Алексей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
22.04.1850
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
10.01.1853
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Рождение ребёнка
16.06.1859
Дочь: Агрипина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Павлов
Смерть
Неизвестно