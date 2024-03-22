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Евгения (Мария) Сазонова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Сазонт Григорьев

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1836

Муж: Семён Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.11.1838

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Еремей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Рождение ребёнка
21.12.1843

Дочь: Евгения Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1845

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1848

Сын: Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1850

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1853

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1859

Дочь: Агрипина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Павлов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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