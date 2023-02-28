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Семён Павлов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Павел Семёнов

Мать: Варвара Афанасиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1836

Жена: Евгения (Мария) Сазонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.11.1838

Дочь: Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Еремей Семёнов

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Рождение ребёнка
21.12.1843

Дочь: Евгения Семёнова

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1845

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1848

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1850

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1853

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1859

Дочь: Агрипина Семёнова

Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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