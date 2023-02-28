Семён Павлов
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Павел Семёнов
Мать: Варвара Афанасиева
Бракосочетание
08.11.1836
Жена: Евгения (Мария) Сазонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.11.1838
Дочь: Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Еремей Семёнов
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
21.12.1843
Дочь: Евгения Семёнова
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
16.02.1845
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
13.03.1848
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
22.04.1850
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
10.01.1853
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Рождение ребёнка
16.06.1859
Дочь: Агрипина Семёнова
Мать ребёнка: Евгения (Мария) Сазонова
Смерть
Неизвестно