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Павел Семёнов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

25.07.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: ?

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1809

Жена: Варвара Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Альховикова Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Варвара Афанасиева

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Варвара Афанасиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Семён Павлов

Мать ребёнка: Варвара Афанасиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Варвара Афанасиева

Смерть
25.07.1831
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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