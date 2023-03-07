Павел Семёнов
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти25.07.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1809
Жена: Варвара Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Альховикова Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Варвара Афанасиева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Варвара Афанасиева
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Семён Павлов
Мать ребёнка: Варвара Афанасиева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Варвара Афанасиева
Смерть
25.07.1831