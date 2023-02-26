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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кодратий Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1764
Сын: Косьма Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Павел Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Наталия Семёнова
Мать ребёнка: ?