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Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кодратий Семёнов

Мать ребёнка: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Косьма Семёнов

Мать ребёнка: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Павел Семёнов

Мать ребёнка: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Наталия Семёнова

Мать ребёнка: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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