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Кодратий Семёнов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

26.02.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: ?

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Параскева Кодратова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Иван Кодратов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1784

Дочь: Зиновия Кодратова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Георгий Кодратов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1795

Сын: Вукол Кодратов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1795

Дочь: Агафия Кодратова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.02.1808
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: горячкою
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