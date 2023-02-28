Кодратий Семёнов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти26.02.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Параскева Кодратова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Иван Кодратов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
До 1784
Дочь: Зиновия Кодратова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Георгий Кодратов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1795
Сын: Вукол Кодратов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1795
Дочь: Агафия Кодратова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
26.02.1808
Причина смерти: горячкою