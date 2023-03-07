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Иван Павлов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

30.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Павел Семёнов

Мать: Варвара Афанасиева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Анисим Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1836

Жена: Пелагея Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1838

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Нил Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Рождение ребёнка
18.11.1843

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1845

Сын: Илья Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.05.1846

Жена: Стефанида Борисова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
23.08.1847

Дочь: Наталия Иоаннова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1850

Дочь: Ксения Иоаннова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1852

Сын: Демид Иоаннов

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1855

Дочь: Акилина Иоаннова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1857

Дочь: Пелагия Иоаннова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федорв Иванова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1860

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1863

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.01.1896
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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