Иван Павлов
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти30.01.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Павел Семёнов
Мать: Варвара Афанасиева
Сын: Анисим Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Жена: Пелагея Максимова
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Сын: Нил Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Сын: Илья Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Жена: Стефанида Борисова
Дочь: Наталия Иоаннова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Дочь: Ксения Иоаннова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Сын: Демид Иоаннов
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Дочь: Акилина Иоаннова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Дочь: Пелагия Иоаннова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Дочь: Федорв Иванова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Стефанида Борисова