Федорв Иванова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти05.06.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Иван Павлов
Мать: Стефанида Борисова
Бракосочетание
13.01.1874
Муж: Иван мл
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
19.10.1886
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Терентий Иванов
Отец ребёнка: Иван мл
Рождение ребёнка
06.02.1891
Дочь: Домника Иванова
Отец ребёнка: Иван мл
Смерть
05.06.1891