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Федорв Иванова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

05.06.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Иван Павлов

Мать: Стефанида Борисова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.01.1874

Муж: Иван мл

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Терентий Иванов

Отец ребёнка: Иван мл

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1891

Дочь: Домника Иванова

Отец ребёнка: Иван мл

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
05.06.1891
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

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