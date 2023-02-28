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Иванов Терентий Иванов

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1907

Жена: Иванова Мария Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Иванов Григорий Терентиев

Мать ребёнка: Иванова Мария Тимофеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Иванов Сергей Терентиев

Мать ребёнка: Иванова Мария Тимофеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1916
рядовой 4-й гренадерский Несвижский полк
Смерть
Неизвестно
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