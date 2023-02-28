Иванов Терентий Иванов
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1907
Жена: Иванова Мария Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Иванов Григорий Терентиев
Мать ребёнка: Иванова Мария Тимофеева
Рождение ребёнка
05.10.1914
Мать ребёнка: Иванова Мария Тимофеева
Военная служба
1916
рядовой 4-й гренадерский Несвижский полк
Смерть
Неизвестно