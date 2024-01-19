Иванова (Бодренкова) Мария Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бодренкова) Мария Тимофеева

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бодренков Тимофей Тимофеев

Мать: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1907

Муж: Иванов Терентий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Иванов Григорий Терентиев

Отец ребёнка: Иванов Терентий Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1914

Сын: Иванов Сергей Терентиев

Отец ребёнка: Иванов Терентий Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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