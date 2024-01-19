Иванова (Бодренкова) Мария Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
05.02.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Иванов Григорий Терентиев
Отец ребёнка: Иванов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1914
Отец ребёнка: Иванов Терентий Иванов
Смерть
Неизвестно