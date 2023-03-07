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Бодренков Тимофей Тимофеев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1852

Дата смерти

10.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1852

Отец: Бодренков Тимофей Вавилов

Мать: Бодренкова Домника Борисова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1871

Сын: Бодренков Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1873

Дочь: Ефимия Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.03.1875

Сын: Бодренков Стефан Тимофеев

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1876

Дочь: Ефросинья Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1877

Сын: Бодренков Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1878

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Бодренков Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1883

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1883

Сын: Бодренков Иоанн мл.

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1884

Сын: Бодренков Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.11.1885

Сын: Бодренков Григорий мл.

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1887

Дочь: Анастасия Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.12.1887

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Иванова Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1892

Дочь: Федора Тимофеева

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1894

Сын: Бодренков Пётр Тимофеев

Мать ребёнка: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Смерть
10.05.1915
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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