(Бодренкова) Ефросинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бодренкова) Ефросинья Тимофеева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1876

Отец: Бодренков Тимофей Тимофеев

Мать: Бодренкова Гликерия (Константинова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.04.1897

Сын: Георгий Глебов

Отец ребёнка: Глеб Сергеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1898

Сын: Сергеев Михаил Глебович

Отец ребёнка: Глеб Сергеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Сергеев Пётр Глебович

Отец ребёнка: Глеб Сергеев

Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Новский
Рождение ребёнка
01.06.1916

Дочь: Мария Глебова

Отец ребёнка: Глеб Сергеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глеб Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глеб Сергеев

Смерть
Неизвестно
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