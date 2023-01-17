(Бодренкова) Ефросинья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения18.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1876
Рождение ребёнка
21.04.1897
Сын: Георгий Глебов
Отец ребёнка: Глеб Сергеев
Рождение ребёнка
23.05.1898
Отец ребёнка: Глеб Сергеев
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Глеб Сергеев
Смоленская обл., Демидовский р-н, с/с Новский
Рождение ребёнка
01.06.1916
Дочь: Мария Глебова
Отец ребёнка: Глеб Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глеб Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глеб Сергеев
Смерть
Неизвестно