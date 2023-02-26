Иван мл
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияПосле 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1853
Отец: Капитанов Пётр Иванов
Мать: Гликерия Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1874
Жена: Федорв Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Наталия Иванова
Мать ребёнка: Федорв Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Федорв Иванова
Рождение ребёнка
05.04.1888
Сын: Терентий Иванов
Мать ребёнка: Федорв Иванова
Рождение ребёнка
06.02.1891
Дочь: Домника Иванова
Мать ребёнка: Федорв Иванова
Смерть
Неизвестно