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Иван мл

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

После 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1853

Отец: Капитанов Пётр Иванов

Мать: Гликерия Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1874

Жена: Федорв Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Наталия Иванова

Мать ребёнка: Федорв Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Федорв Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1888

Сын: Терентий Иванов

Мать ребёнка: Федорв Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1891

Дочь: Домника Иванова

Мать ребёнка: Федорв Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно