Гликерия Иванова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
01.05.1825
Отец: Бадюлька Иван Мартинов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1843
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1844
Сын: Даниил Петров
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1847
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1848
Сын: Захарий Петров
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1850
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1853
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1853
Сын: Иван мл
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1854
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1857
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1860
Дочь: Наталия Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1864
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно