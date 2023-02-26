Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Иванова

Гликерия Иванова

avatar

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1825

Отец: Бадюлька Иван Мартинов

Мать: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1843

Муж: Капитанов Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1843

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1844

Сын: Даниил Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1847

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1848

Сын: Захарий Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1850

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Рождение ребёнка
22.03.1853

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
После 1853

Сын: Иван мл

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1854

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1857

Сын: Капитанов Аким Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1859

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1860

Дочь: Наталия Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1864

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Капитанов Пётр Иванов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close