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Бадюлька Иван Мартинов

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

25.08.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Мартин Андреев

Мать: ?

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бадюлька (бодюльков) Егор ст

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
10.11.1822

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1825

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1832

Сын: Бодюльков Егор (Георгий) мл

Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулевич Феодосия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулевич Феодосия Стефанова

Смерть
25.08.1831
д.Тимошаты
Причина смерти: чахотка
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