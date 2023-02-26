Бадюлька Иван Мартинов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти25.08.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1788
Отец: Мартин Андреев
Мать: ?
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бадюлька (бодюльков) Егор ст
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
10.11.1822
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1825
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1832
Сын: Бодюльков Егор (Георгий) мл
Мать ребёнка: Кулевич Феодосия Стефанова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1831
д.Тимошаты
Причина смерти: чахотка