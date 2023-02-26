Бодюльков Егор (Георгий) мл
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.04.1832
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1832
Отец: Бадюлька Иван Мартинов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Илья Георгиев
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1854
Дочь: Вера Егорова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.10.1856
Сын: Попов Яков Георгиев
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Сын: Гавриил Георгиев
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864
Дочь: Агафия Георгиева
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Тимошаты Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ксения Егорова
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадюлька (бодюльков) Яков Егоров
Мать ребёнка: Анна Семёнова
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семёнова
Смерть
До 1880