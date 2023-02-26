Бодюльков Егор (Георгий) мл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюльков Егор (Георгий) мл

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.04.1832

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1832

Отец: Бадюлька Иван Мартинов

Мать: Кулевич Феодосия Стефанова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Илья Георгиев

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1854

Дочь: Вера Егорова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.10.1856

Сын: Попов Яков Георгиев

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Сын: Гавриил Георгиев

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864

Дочь: Агафия Георгиева

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Тимошаты Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ксения Егорова

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадюлька (бодюльков) Яков Егоров

Мать ребёнка: Анна Семёнова

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семёнова

Смерть
До 1880
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