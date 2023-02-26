Попов Яков Георгиев
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.10.1856
Отец: Бодюльков Егор (Георгий) мл
Мать: Анна Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1876
Жена: Попова Параскева Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1880
Сын: Попов Фома Яковлев
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
15.02.1882
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
31.01.1887
Сын: Попов Трифон Яковлев
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
27.02.1888
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1891
Дочь: Евфимия Яковлева
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
15.07.1893
Дочь: Марина (Минодора) Яковлева
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
19.10.1894
Сын: Попов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
До 1895
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Рождение ребёнка
29.05.1896
Дочь: Марфа Яковлева
Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно