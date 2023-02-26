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Попов Яков Георгиев

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856

Отец: Бодюльков Егор (Георгий) мл

Мать: Анна Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Попова Параскева Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1880

Сын: Попов Фома Яковлев

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1882

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1887

Сын: Попов Трифон Яковлев

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Попов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1891

Дочь: Евфимия Яковлева

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1893

Дочь: Марина (Минодора) Яковлева

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1894

Сын: Попов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Попов Илларион Яковлевич

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1896

Дочь: Марфа Яковлева

Мать ребёнка: Попова Параскева Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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