Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

22.12.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1853

Сын: Илья Георгиев

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1854

Дочь: Вера Егорова

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.10.1856

Сын: Попов Яков Георгиев

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859

Сын: Гавриил Георгиев

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864

Дочь: Агафия Георгиева

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Тимошаты Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадюлька (бодюльков) Яков Егоров

Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодюльков Егор (Георгий) мл

Смерть
22.12.1888
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
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