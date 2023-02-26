Анна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти22.12.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1853
Сын: Илья Георгиев
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1854
Дочь: Вера Егорова
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
06.10.1856
Сын: Попов Яков Георгиев
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1859
Сын: Гавриил Георгиев
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1864
Дочь: Агафия Георгиева
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Тимошаты Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадюлька (бодюльков) Яков Егоров
Отец ребёнка: Бодюльков Егор (Георгий) мл
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1888
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд