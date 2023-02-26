Ксения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Егорова

Ксения Егорова

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бодюльков Егор (Георгий) мл

Мать: Анна Семёнова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Тимофей Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1888

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1890

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1892

Сын: Илларион Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Арсений Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов

Смерть
Неизвестно