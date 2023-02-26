Ксения Егорова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Бодюльков Егор (Георгий) мл
Мать: Анна Семёнова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1887
Муж: Тимофей Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1888
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
22.06.1890
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
05.06.1892
Сын: Илларион Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Илья Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Арсений Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Гаврилов
Смерть
Неизвестно