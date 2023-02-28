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Тимофей Гаврилов

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сергеев Гавриил Сергеев

Мать: Соломония Фомина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1887

Жена: Ксения Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1888

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1890

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1892

Сын: Илларион Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Арсений Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Егорова

Смерть
Неизвестно
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