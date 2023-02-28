Тимофей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сергеев Гавриил Сергеев
Мать: Соломония Фомина
Бракосочетание
30.01.1887
Жена: Ксения Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1888
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
22.06.1890
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
05.06.1892
Сын: Илларион Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Илья Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Арсений Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Егорова
Смерть
Неизвестно